Wird Claudia Norberg (49) die Scheidung von Michael Wendler (47) weiter hinauszögern? Seit mehr als einem Jahr sind der Schlagerstar und die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nun schon getrennt. Kurz darauf verliebte sich der "Egal"-Interpret in die damals erst 18-jährige Laura Müller – ein herber Schlag für Claudia, die mit der neuen Liebe ihres Ex auf Social Media und im TV konfrontiert wurde. Nun steht die Scheidung vom Wendler eigentlich kurz bevor. Doch angeblich soll die 49-Jährige den Termin platzen lassen wollen – aus Groll gegen die Neue!

Das zumindest wirft ihr der Musiker selbst vor. Laut Aussage des Pocher-Rivalen soll heute gegen 16 Uhr deutscher Zeit in den USA der Scheidungstermin der beiden Ex-Turteltauben anstehen. Weil Adeline Norbergs Mutter bereits zu zwei vorherigen Verhandlungen nicht erschienen sein soll, geht der Goodbye Deutschland-Star nun von einer dritten geplatzten Sitzung aus: "So wie ich gehört habe, flüchtet Claudia nach Deutschland, um der Entscheidung zu entgehen. [...] Sie hasst Laura und beneidet unser Glück. Sie tut meiner Meinung nach alles, um einer Zukunft mit Laura im Wege zu stehen", erklärte der erzürnte Wendler Bild. Scheinbar soll der Wunsch des 47-Jährigen, sich bald mit Laura zu verloben, Claudia gegen den Strich gehen. "Sie will die Verlobung möglichst lange verhindern. So hat sie es auch Laura ins Gesicht gesagt", ätzte er weiter.

Doch was sagt Claudia eigentlich zu den Vorwürfen ihres Noch-Ehemannes? Über ihre persönliche Meinung zu Laura hat sich die TV-Bekanntheit bislang kaum geäußert. Zu Wendlers Vorwurf, sie würde eine Scheidung bewusst sabotieren, hat sie allerdings folgenden Konter: "Der Termin, von dem er spricht, ist nicht der Scheidungstermin, sondern ein weiterer Besprechungstermin. Der sollte am Dienstag, den 25. Februar stattfinden. Da Michael aber nicht anwesend war, muss nun wieder ein neuer Termin gefunden werden", so Claudia zu Bild.

Eichentopf,Ulrik/ActionPress Michael Wendler und Claudia beim Start der 2. Staffel von "Promi Big Brother"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Februar 2020

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp 2020

