Die Turteltauben Cara Delevingne (27) und Freundin Ashley Benson (30) rocken die Fashion Week! Das Model und die Schauspielerin hatten nach monatelangen Gerüchten ihre Beziehung im vergangenen Sommer endlich offiziell gemacht und zeigen sich nun immer öfter gemeinsam auf Events. Dabei sehen sie meist total verliebt aus. Wie nun in Paris – der Stadt der Liebe – wo die beiden in stylischen Outfits Händchen haltend ein Hotel verließen.

Von Mailand nach Paris! Auf der Fashion Week wurden Cara und Ashley nun dabei gesichtet, wie sie gemeinsam mit Model-Freundin Kaia Gerber (18) ein edles Pariser Hotel verließen. Dabei hielten sich alle drei an den Händen und bildeten eine Art Kette: Ashley im schicken schwarzen Mantel und spitzen Stiefeln, Cara lässig in kurzgeschnittener Jacke mit Schottenmuster, einer dunklen Jeans und Springerstiefeln und Kaia in heller Jeans, schwarzem Mantel und schwarzen Leder-Stiefeln. In den Outfits ging es dann gemeinsam zu einer Pariser Modenschau.

Das süße Pärchen hatte bereits vor zwei Tagen bei einer Show der Boss' Milan Fashion Week alle Blicke auf sich gezogen. Denn dort liefen sie in edlen Hosen-Anzügen in Pastelltönen gemeinsam über den roten Teppich und machten dabei eine super Figur.

normales Bild, Candid Cara Delevingne und Ashley Benson im Februar 2020

normales Bild, Candid Cara Delevingne und Ashley Benson im Februar 2020

Instagram / Cara Delevingne Cara Delevingne und Ashley Benson im Februar 2020

