Dieser stahlharte Bauch kann sich wirklich sehen lassen! Kerry Katona (39) machte bereits im vergangenen Jahr Schlagzeilen mit ihrem durchtrainierten Körper. Der ehemalige Atomic Kitten-Star legte eine beachtliche Body-Transformation hin und überraschte seine Community mit krassen Muskeln. Im Netz verriet die Sängerin nun, was ihr Fitness-Geheimrezept ist – und das ist wirklich simpel: Kerry sportelte sich mit Yoga zu ihrem Traum-Sixpack!

Wie The Sun erst kürzlich berichtete, hat die 39-Jährige in den vergangenen Monaten über zwölf Kilo verloren. Wie sie diese Topform erreicht hat, verriet sie vor einigen Tagen ihrer Instagram-Community. "Während ich wirklich jeden Morgen Yoga mache, sehe und spüre ich wirklich die ganzen Vorteile. Es fängt alles mit deiner Einstellung an. Ich glaube wirklich daran, weil ich mich in einer wirklich guten Verfassung befinde", schilderte sie offen in ihrem Beitrag. Ihr Freund und Fitnesstrainer Ryan Mahoney unterstützt sie dabei, wo er nur kann.

Dass sie aber noch lange kein Yoga-Profi ist, bewies die Musikerin kurz nach ihrem Fitnessbeitrag. "Sogar nach zwei Jahren habe ich immer noch mit einigen Übungen zu kämpfen", kommentierte sie einen Clip von sich, in dem sie eine ziemlich schwierige Yoga-Position zum Besten gibt.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im Februar 2020

Anzeige

Instagram / ryanmahoney_7 Ryan Mahoney und Kerry Katona im Februar 2020

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, ehemaliger Atomic-Kitten-Star

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass man mit Yoga-Übungen so ein Sixpack bekommen kann? Ja, auf jeden Fall! Nein, irgendwie nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de