Hier stimmt die Chemie einfach: Seit einigen Wochen flimmert die 17. Staffel von DSDS über die Bildschirme. Auch in diesem Jahr suchen Dieter Bohlen (66) Pietro Lombardi (27), Xavier Naidoo (48) und Oana Nechiti (32) als Juroren einen musikalischen Superstar. Dass die vier toll miteinander harmonieren, beweisen sie nicht nur in den aktuellen Episoden. Nach den Dreharbeiten sind Xavier, Pietro und Oana ebenfalls ein unzertrennliches Team!

Das stellte Xavier am Dienstag mit einem coolen Instagram-Schnappschuss unter Beweis. Ziemlich lässig posierte der 48-Jährige mit Oana und Pietro und schrieb dazu: "Spaziergang an der Waterfront in Kapstadt. Wir haben wirklich Spaß zusammen. Nur Dieter Bohlen fehlt hier." Wo sich der Poptitan zu diesem Zeitpunkt aufgehalten hatte, ließ der Musiker offen.

Dass der 66-Jährige ebenso prächtig mit seinen Co-Juroren klarkommt, steht außer Frage. Pie hat ihm während der DSDS-Castings einen Song gewidmet und dazu betont: "Ich habe dich lieb, Dieter. Dieser Mann hat immer an mich geglaubt."

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Pietro Lombardi bei DSDS 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2019

