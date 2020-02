Was für eine süße Trainingseinheit! Am kommenden Freitag dürfen die prominenten Let's Dance-Kandidaten ihr Können zum ersten Mal mit ihren zugeteilten Profitänzern in der großen Show unter Beweis stellen. "Die Superhändler"-Star Sükrü Pehlivan (47) ist total glücklich darüber, Profi Alona Uehlin (30) an seiner Seite zu haben. Mit ihr steht er fleißig jeden Tag im Tanzstudio. Doch auch zu Hause kann der 47-Jährige offenbar nicht abschalten und übt weiter – und das mit einer ganz besonderen Tanzpartnerin: Seiner Tochter!

Das zeigt der RTL-Star seinen Followern auf Instagram jetzt mit einem niedlichen Papa-Tochter-Clip. Darin schwingen Sükrü und sein Spross zusammen das Tanzbein. Die kleine Zopfträgerin scheint ihrem Vater dabei auch nützliche Tipps zu geben. So machte sie beispielsweise folgende Anweisung: "Papa, du machst was falsch, du musst besser werden. Vor, zurück, Wiegeschritt." Trotzdem zeigte sich Sükrüs Sprössling auch optimistisch: Sie ist überzeugt davon, dass der Moderator die Tanzschritte bis Freitag drauf haben wird!

Die Chemie zwischen dem Tanz-Duo Sükrü und Alona scheint jedenfalls zu stimmen. "Ich kann für mich sagen, ich habe das sofort gemerkt", verriet die Profitänzerin im Promiflash-Interview.

Instagram / goldbuben "Let's Dance"-Kandidat Sükrü mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / goldbuben Alona Uehlin und Sükrü Pehlivan

Anzeige

Instagram / alona__uehlin Alona Uehlin, "Let's Dance"-Profi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de