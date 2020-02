Das Germany's next Topmodel-Umstyling ist meistens die tränenreichste und dramatischste Folge der Staffel! Und auch heute weinten einige von Heidi Klums (46) "Meeedchen" ihren Haaren nach. Es wurde geschnippelt und gefärbt, was das Zeug hielt – die Reaktionen fielen danach ganz unterschiedlich aus. Während sich einige der Girls beim Blick in den Spiegel direkt in ihren neuen Look verliebt haben, zogen andere lange Gesichter. Wer hatte das krasseste Make-over?

Anastasia nahm als Erste Platz im Friseur-Stuhl und staunte nicht schlecht, als Heidi ihr verriet, dass sie ihre lange Wallemähne gegen einen kurzen Bob mit Pony austauschen würden. Sie stimmte zu, doch als der entscheidende Schnitt durch war, kamen ihr die Tränen. "Meine Tränen kamen einfach, weil erst die kurzen Haare und dann der Pony. Ja ich war schon geschockt", gab sie zu. Doch beim Setcard-Shooting war sie dann total begeistert von der Verwandlung: "Ich bin jetzt viel freier, ich fühle mich toll." Die Twitter-User waren da weniger euphorisch. "Anastasia sieht jetzt aus wie eine russische Auftragskillerin" oder "Die schaut aus wie Willy Wonka", witzelten sie.

Auch bei Lucy legten die Styling-Experten Hand an: Ihre Haare erstrahlen jetzt in einem Platinblond. Außerdem gab es ein paar Extensions und auch sie trägt nun einen Pony. So richtig happy ist sie damit aber nicht – im Gegenteil: Als sie abends mit ihrem Freund skypte, trug sie bewusst eine Mütze: "Ich will nicht, dass du das siehst." Auch die Reaktionen auf Twitter waren eher verhalten. "Lucy sieht aus wie 'ne Barbiepuppe" oder "Ich liebe Lucy... aber diese Frisur grenzt an Körperverletzung ", fanden die Nutzer.

