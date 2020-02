Zuckersüße Glückwünsche vom Liebsten! Joey Heindle (26) hat in Ramona Elsener offenbar seine Seelenverwandte gefunden. Die beiden schweben offiziell seit März 2019 auf Wolke sieben. Und auch an eine gemeinsame Zukunft denken die Turteltauben – inklusive Nachwuchs. Mithilfe von emotionalen Zeilen im Netz verlieh der Musiker seiner Liebe zu der Eistänzerin bereits des Öfteren Ausdruck. An ihrem heutigen Geburtstag regnet es für die Blondine nun erneut rührende Worte von Joey!

"Alles Gute zum 28. Geburtstag. Mein Ein und Alles. Du bist der Mensch, der für mich am wertvollsten auf dieser Welt ist", schwärmte der ehemalige DSDS-Kandidat auf Instagram von seiner Ramona. Dazu postet er ein Bild, wie er seine Liebste zu ihrem besonderen Tag beschenkt hat: Die Dancing on Ice-Bekanntheit blickt freudig strahlend auf einen roten Blumenstrauß und hält einen Herz-Ballon in ihrer Hand. "Danke, dass du mich zum glücklichsten Mann machst. Du bist wundervoll einzigartig, unkompliziert, dankbar, happy, einfach perfekt für diese Welt", himmelte er seine Herzdame an.

Bei den beiden hat sich die Liebe erst entwickeln müssen – zuerst war das Liebespaar nämlich nur befreundet. Joey erklärte Promiflash im September: "Wir haben uns kennengelernt auf verschiedenen Veranstaltungen. Wir haben uns so gut verstanden, über alles gelacht und irgendwann hat sie mir dann den Kopf verdreht."

Instagram / joeyheindle Ramona Elsener an ihrem 28. Geburtstag

Getty Images Joey Heindle und Ramona Elsener bei "Dancing on Ice" 2019

