Blutige Szenen bei GZSZ! Eigentlich sind Emily (gespielt von Anne Menden, 34) und Paul (Niklas Osterloh, 31) momentan ein Herz und eine Seele. Doch der Geschäftsmann Aaron (Frederik Funke) scheint die Harmonie des Pärchens auf die Probe stellen zu wollen. Aaron unterstützt Emilys Taschengeschäft durch Erteilung eines riesigen Auftrags. Dass seine Frau deswegen mit einem anderen Mann viel Zeit verbringt, scheint Paul nicht weiter zu stören. Daher schmiedet die Mutter von Kate einen Plan, um ihren Partner eifersüchtig zu machen. Die Aktion geht allerdings nach hinten los!

Achtung, Spoiler!

In der heutigen Folge setzt Emily ihr Vorhaben in die Tat um und lässt sich aus einem Impuls dazu hinreißen, Pauls Eifersucht etwas anzustacheln. Der Handwerker bringt sie vor dem Unternehmer in eine peinliche Situation, die Emily daraufhin zu retten versucht. Währenddessen passiert Paul ein folgenschwerer Arbeitsunfall! Beim Benutzen einer Kreissäge fasst er mit seiner Hand in das Gerät und verliert jede Menge Blut!

Ob er seinen Beruf mit dieser Verletzung weiterhin ausführen können wird? Als Emily von dem Zwischenfall erfährt, ist die Verabredung mit Aaron sofort vergessen. Sie möchte an Pauls Seite sein und fährt ins Krankenhaus. Dort erfährt die Fashionista, dass die Verletzungen schlimmer als angenommen sind: Paul muss sofort notoperiert werden…

TVNOW-Rolf Baumgartner Emily (Anne Menden), Paul (Niklas Osterloh) und Aaron (Frederik Funke) bei GZSZ

RTL Paul (Niklas Osterloh) in einer Szene bei GZSZ

RTL Nihat (Timur Ülker), Tuner (Thomas Drechsel) und Paul (Niklas Osterloh) bei GZSZ

