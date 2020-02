Am vergangenen Freitag war es endlich so weit: Die 13. Staffel Let's Dance feierte ihren Auftakt mit einer großen Kennenlern-Show. Auch Tijan Njie (28) schwebt in diesem Jahr über das Parkett, und der Schauspieler konnte nicht nur die Jury mit seiner ersten Performance überzeugen, sondern auch die TV-Zuschauer. Mithilfe ihrer Anrufe hatte er sich ein Direkt-Ticket gesichert und ist kommende Woche vor dem Rauswurf geschützt. Kann er seine Favoritenrolle verteidigen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Der 28-Jährige bleibt weiterhin Show-Liebling! In der Promiflash-Umfrage (Stand 28. Februar 13:58) bekam der Alles was zählt-Star von den insgesamt 5.141 abgegebenen Stimmen 1.678 Votes (32,6 Prozent). Mit 1.170 Stimmen (22,8 Prozent) landet Luca Hänni (25) auf dem zweiten Platz und ist Tijan dicht auf den Fersen. Lili Paul-Roncalli (21) bekam 731 Votes (14,2) und ist damit Drittplatzierter.

Ilka Bessin (48) landete mit 579 Stimmen (11,3 Prozent) auf dem vierten Rang, und Laura Müller schnappte sich mit 326 (6,3 Prozent) Votes den fünften Platz. Schlusslichter sind Steffi Jones (47) und Ailton (46). Der ehemalige Sportler landete mit 15 Votes (0,3 Prozent) auf dem dreizehnten Rang, und die Ex-Fußballerin mit nur neun Stimmen (0,2 Prozent) auf dem letzten Platz.

