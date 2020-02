Für Tijan Njie (28) hätte der Let's Dance-Start nicht besser laufen können! Der Alles was zählt-Star erhielt nicht nur die höchste Jury-Wertung des Abends – Tijan konnte auch bei den Zuschauern punkten. Mit Hilfe ihrer Anrufe ergatterte er ein Direkt-Ticket und ist damit in der kommenden Woche vor dem Exit geschützt. Tijan selbst scheint seinen Erfolg noch gar nicht zu fassen, während Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (31) vor Stolz platzen könnte.

Spätestens nach diesem Abend dürfte Tijan ein heißer Anwärter auf den Titel sein! Einen Höhenflug bekommt der 28-Jährige aber wohl nicht – dafür nimmt er seine Leistung viel zu sehr unter die Lupe. "Ich bin immer sehr selbstkritisch. Aber ich denke, das war ein guter Auftakt. Oder was sagt meine Trainerin?", zeigte er sich im Promiflash-Interview ganz bescheiden. Kathrin konnte ihrem Schützling nicht nur zustimmen, sie setzte sogar noch einen drauf: "Das war die beste Performance der gesamten Woche und das genau in dem Moment, wo es dann auch gezählt hat. Alles was zählt eben."

Und auch eine Promiflash-Umfrage fällt ziemlich eindeutig aus! Von knapp 1.700 Teilnehmern sehen rund 86 Prozent Tijan an der Spitze. "Er ist total cool und ich wünsche ihm, dass er ganz weit kommt und vielleicht sogar gewinnt", schreibt eine begeisterte Zuschauerin bei Facebook.

Getty Images Daniel Hartwich, Tijan Njie, Kathrin Menzinger und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Tijan Njie, "Let's Dance"-Kandidat 2020

