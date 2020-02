Maren Wolfs (27) Vorfreude auf ihren Nachwuchs wird offenbar immer größer. Die YouTuberin ist bereits im fünften Monat schwanger. Schon im Sommer können Maren und ihr Mann Tobias sich also schon Eltern nennen. Auf dieser Reise nimmt die Beauty auch selbstverständlich ihre Fans mit. Auf Social Media versorgt sie diese fleißig mit den neusten Updates rund um ihre Schwangerschaft. Jetzt verriet die 27-Jährige: Sie kann ihren Nachwuchs kaum erwarten.

Auf ihrem neusten Instagram-Foto trägt Maren einen weißen, engen Body und streicht sich mit der Hand über ihren, inzwischen leicht gewachsenen, Babybauch. Kaum zu übersehen ist dabei ihr strahlendes Lächeln im Gesicht. "Unser kleines Baby wächst und mein Bauch wird auch immer größer. Bin so gespannt, wann ich von Krümelchen endlich die ersten Bewegungen spüre", kommentierte die Kölnerin ganz aufgeregt.

Vor wenigen Wochen schien Maren jedoch nicht so fröhlich zumute gewesen zu sein. Die Schwangerschaftshormone machten ihr zu schaffen. Ihr Gatte erklärte, dass sie momentan etwas nah am Wasser gebaut sei und gelegentlich Gefühlsausbrüche habe. "Maren hat heute einen sehr emotionalen Tag und denkt die letzten ein, zwei Tage einfach ein bisschen zu viel nach, dann ist sie mal happy und dann mal traurig", verriet Tobias in einem gemeinsamen YouTube-Video.

