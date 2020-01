Die Social-Media-Kanäle von Maren (27) und Tobias Wolf werden aktuell vor allem von einem Thema beherrscht: ihrer Schwangerschaft! Und die Fans sind brennend an Neuigkeiten der werdenden Eltern interessiert. Diesem Wunsch geht das Paar natürlich nach. Einige Follower wollten unbedingt wissen, ob die 27-Jährige mittlerweile schon ein kleines Bäuchlein hat – und die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

"Also, ich bin kurz vorm vierten Monat jetzt und er ist noch nicht riesig", erklärt Maren ihren Abonnenten in einem aktuellen YouTube-Video. Zwar mache ein Babybauch erst in den letzten zwei, drei Monaten einen entscheidenden Schub, doch ein bisschen sei bereits jetzt schon zu erkennen! "Ich hab ein bisschen Bauch. Laut Frauenärztin ist die Gebärmutter schon gut gewachsen, aber klar, das Baby an sich ist noch nicht so groß. Und natürlich trägt dazu bei, dass ich auch gut esse." Auch wenn Maren die Leckereien nicht immer drin behalte, mittlerweile habe sie schon ein bisschen zugenommen.

"Also, ich weiß, dass ich noch vor New York, also bevor ich es wusste, dass ich 63 Kilo hatte und jetzt habe ich 66,7 ungefähr", verrät sie weiter, hält dabei aber fest, dass eventuell auch die Feiertage ihre Spuren hinterlassen haben: "Aber ich merke schon, dass es hier ein bisschen anders ist, also anders, als wenn ich einen vollen Bauch habe."

YouTube / Dailymandt Maren Wolf

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Januar 2020

