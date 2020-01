Wird 2020 endlich wieder verkuppelt? Schon seit Monaten fiebern Anhänger des TV-Formats auf den Start der neuen Staffel von Schwiegertochter gesucht hin. Denn bereits seit Herbst vergangenen Jahres ist es offiziell, dass Vera Int-Veens (52) Datingshow in eine neue Runde gehen wird. Wann genau es so weit sein wird, war den Zuschauern aber bisher noch nicht bekannt. Promiflash hat nun bei RTL nachgefragt und erfahren: Die neuen Folgen sollen noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden!

"Aktuell arbeiten wir mit viel Engagement an 'Schwiegertochter gesucht' und werden es noch in diesem Jahr on air bringen. Einen konkreten Zeitpunkt werden wir rechtzeitig bekannt geben", verkündet der Sender gegenüber Promiflash. Zwar scheint es so, als würde das Format nicht wie üblich noch im Januar oder Februar an den Start gehen – allzu lange müssen sich die Liebhaber der Kuppelsendung aber offenbar nicht mehr gedulden.

Schon kurz nach dem Jahreswechsel gab es erste Beschwerden seitens der Fans, noch immer keine Informationen zur Ausstrahlung der 13. Staffel zu haben. "Wir warten alle gespannt auf den Start der neuen Staffel! Lasst uns doch bitte nicht so zappeln. Das grenzt schon an Psychoterror", zeigte sich eine Facebook-Userin beispielsweise ziemlich ungeduldig unter einem Neujahrsposting von "Schwiegertochter gesucht".

Facebook / @IngoOffizielleFanpage Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Alexander mit Ricarda (l.) und Susanne

ActionPress Moderatorin Vera Int-Veen

