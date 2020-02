Sie beweist mal wieder Humor – die Rede ist von Sara Kulka (29), die bekanntlich für jeden Spaß zu haben ist! Bekannt wurde die Blondine einst durch ihre Teilnahme an Heidi Klums (46) Castingshow Germany's next Topmodel. 2012 stellte sie sich der Laufsteg-Herausforderung und landete dabei auf dem fünften Platz. Mittlerweile ist das acht Jahre her, doch offenbar verfolgt Sarah die Sendung immer noch. Auch beim großen Umstyling in der aktuellen Staffel schaltete Sara ein – und meldete sich währenddessen mit diesem witzigen Schnappschuss zu Wort.

Vergangenen Donnerstag stand für Heidis Mädchen der große Friseurbesuch auf dem Programm. Für viele Zuschauer ist das immer wieder das absolute Highlight jeder Staffel. Auch Ex-Kandidatin Sara ließ sich die Folge nicht entgehen und wurde bei den Bildern offenbar etwas neidisch... In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige ein witziges Bild, mit dem sie sich selbst auf die Schippe nimmt: In Jogginghose, mit zerzausten Haaren und einer Tüte Chips in der Hand wandte sie sich hilfesuchend an die Model-Mama und schrieb dazu: "Heidi, bitte style mich um."

Sara hat gut lachen, ging das legendäre Umstyling damals für sie doch ziemlich glimpflich aus. Während einige ihrer Mitstreiterinnen eine komplette Typveränderung verpasst bekamen, wurden Saras Haare lediglich gestuft und sie bekam einen fransigen Pony. "So sah ich nach dem Umstyling aus. Irgendwie hat sich nichts verändert. Sehe heute immer noch so aus, zumindest die Haare", hielt die 29-Jährige zu einem Vorher-Nachher-Foto fest.

