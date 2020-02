Janin Ullmann (38) sorgt für heiße Flirt-Spekulationen. Im Dezember 2018 gaben die Moderatorin und ihr Mann Kostja Ullmann (35) ihr Ehe-Aus bekannt – und das nach zwölf Jahren. Seitdem ist Janin offiziell Single. Doch in den vergangenen Wochen zeigte sie sich gleich zweimal an der Seite von Fußball-Hottie Neymar Jr. (28). Es stellt sich nun also die Frage: Sind die beiden nur gute Freunde oder läuft zwischen ihnen tatsächlich mehr?

Das erste gemeinsame Bild teilte Janin ausgerechnet am Valentinstag auf Instagram. Mit breitem Grinsen schauten sie und Neymar für ein Selfie in die Kamera – ihr Kommentar: "Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt." Dabei handelte es sich ganz offensichtlich um einen Verlobungsscherz. Aber jetzt waren die zwei wieder zusammen unterwegs. Neymar postete in seiner Story ein Bild aus dem Fußballstadion in Paris, wo er seinen Verein Paris Saint-Germain von der Tribüne aus anfeuerte.

Aber gemeinsame Pics hin oder her – vermutlich steckt keine neue Romanze dahinter, denn erstens kommentierte Neymar den "Verlobungs"-Beitrag von Janin mit einem Lach-Smiley. Und zweitens soll der Profi-Kicker laut The Sun mit einer ganz anderen Frau liiert sein: dem kubanisch-kroatischen Model Natalia Barulich (28).

ActionPress Janin Ullmann im März 2019 in Berlin

Instagram / janinullmann Janin Ullmann und Neymar Jr. am Valentinstag 2020

Instagram / natalia Natalia Barulich in Paris

