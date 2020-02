Was hält Laura Müller (19) davon, dass sie von Juror Joachim Llambi (55) nicht beim Vornamen angesprochen wird? Seit zwei Wochen kämpft die Freundin von Michael Wendler (47) um den Let's Dance-Titel. Die erste Wettkampffolge hat die 19-Jährige bereits überstanden: Am Freitag musste Ex-Fußballerin Steffi Jones (47) mit Profipartner Robert Beitsch (28) die Sendung verlassen. Für Laura geht es weiter und somit auch die spitzen Kommentare von Herrn Llambi. Denn der siezt die junge VIP-Kandidatin stets in der Show, obwohl er das bei den anderen Kandidaten jüngeren Alters doch nicht so macht!

Ob Alles was zählt-Darsteller Tijan Njie (28) oder DSDS-Sieger Luca Hänni (25), Llambi hat offensichtlich kein Problem damit, die jüngere Promi-Riege der Staffel zu duzen. Alteingesessene Stars wie Ailton (46) siezt der strenge Juror hingegen. Bei Laura machte er in den ersten beiden Shows allerdings eine Ausnahme – und nannte sie stets "Frau Müller". Die 19-Jähriger stört das aber überhaupt nicht, wie sie im Promiflash-Interview nach der Show am vergangenen Freitag erklärte: "Was soll ich dazu sagen? Ich bin Frau Müller und er kann mich auch Frau Müller nennen."

Das harte Urteil von Motsi Mabuse (38) und Co. ging am Abend aber nicht spurlos an ihr vorbei: Zusammen mit Profi Christian Polanc (41) bekam sie nur 14 Punkte für ihren Cha-Cha-Cha. Sie sei noch zu sehr darauf fixiert, für die Kamera gut auszusehen, statt sich auf ihre Performance zu konzentrieren. Nach den harten Worten brach die Brünette backstage in Tränen aus.

