Was macht Sascha Hehn (65) eigentlich nach seiner Zeit bei Das Traumschiff? Seit dem vergangenen Weihnachtsfest hat die MS Amadea einen neuen Kapitän: Schlagerstar Florian Silbereisen (38) schippert den Luxus-Kreuzer fürs ZDF über die Weltmeere und hat damit den Victor-Burger-Darsteller abgelöst. Doch wie geht es für den Schauspieler nach seinem Format-Aus weiter? Jetzt ist klar, welchem Projekt sich Sascha widmet.

Wie Bild jetzt berichtet, hat der einstige TV-Schiffsbefehlshaber bereits einen neuen Job an Land gezogen: Er wird in den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zu sehen sein. Für das Stück "Der Ölprinz" soll der 65-Jährige neben Hinter Gittern-Star Katy Karrenbauer (57) eine Schlüsselrolle übernehmen. "Mit der Verpflichtung dieser beiden Gaststars sind wir sehr glücklich", erklärte die Geschäftsführerin Ute Thienel gegenüber der Zeitung.

Bei den Freiluftspielen hatten in der Vergangenheit schon einige andere Fernseh-Bekanntheiten ihre Auftritte hingelegt. Zuletzt begeisterten beispielsweise DSDS-Sieger Alexander Klaws (36), Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Larissa Marolt (27) und der frührere GZSZ-Darsteller Raúl Richter (33) als Wilder-Westen-Stars das Publikum in dem Roman-Klassiker "Winnetou".

