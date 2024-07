"Das Traumschiff"-Star Sascha Hehn hat heimlich geheiratet!

Sascha Hehn (69) plaudert ein süßes Geheimnis aus und erfreut damit seine Fans! Der Das Traumschiff-Star galt viele Jahre als ewiger Junggeselle. Doch der Schauspieler hat sich still und heimlich getraut, und zwar bereits vor einer ganzen Weile. "Ja, wir haben geheiratet und das bereits 2022", schwärmte er gegenüber Bunte im Interview. Bei seiner Liebsten Gloria sei der TV-Star zum ersten Mal in seinem Leben so richtig angekommen. Die Hochzeit sei für die beiden eine "ganz schnelle Entscheidung" gewesen – innerhalb von vier Tagen hätten sie den Entschluss gefasst, sich das Jawort zu geben.

Nun schon seit zwei Jahren sind Sascha und Gloria miteinander verheiratet – und das Eheleben genießen sie offenbar zusammen in vollen Zügen. "Wir sind sehr glücklich", berichtete die Gattin des gebürtigen Münchners stolz. Im Interview funkelte an Glorias Hand auch der hübsche Ehering – dieser hat im Übrigen die Initialen der Turteltauben eingraviert.

Über Sascha und Glorias Beziehung ist nicht allzu viel bekannt. Doch angeblich sollen sie bereits seit elf Jahren ein Liebespaar sein. Für den Synchronsprecher ist es die erste Ehe – und mit seiner Frau hat der 69-Jährige offenbar genau die eine gefunden. Die Unternehmerin brachte einen bereits erwachsenen Sohn mit in die Partnerschaft.

Getty Images Sascha Hehn und seine Partnerin Gloria Krass im Juni 2015

Getty Images Sascha Hehn im Juli 2019

