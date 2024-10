Sascha Hehn erschüttert über tragischen Todesfall im Stadion

Schauspieler Sascha Hehn (70), vielen bekannt als charismatischer Traumschiff-Kapitän, erlebte einen unerwartet tragischen Nachmittag im Fußballstadion. Dort wollte er eigentlich nur ein gemütliches Spiel mit seinen Freunden genießen, als er Zeuge eines medizinischen Notfalls wurde. Ein junger Mann erlitt in seiner unmittelbaren Nähe plötzlich einen Herzinfarkt. Sascha reagierte sofort und leistete erste Hilfe, doch trotz seiner Bemühungen überlebte der Mann nicht. "Ich habe Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, minutenlang, aber er war nicht mehr zu retten", berichtete der Schauspieler gegenüber Woche heute.

Die letzten Atemzüge machte der Mann in den Armen des Schauspielers, noch bevor die Sanitäter hinzustießen. "Er röchelte und dann merkte man, sein Leben ist weg", erklärte Sascha emotional. Die Erinnerungen an die dramatischen Ereignisse lassen den 70-Jährigen nicht los, besonders weil der Verstorbene noch relativ jung gewesen sei. Für Sascha, der sonst in Film und Fernsehen heldenhafte Rollen verkörpert, ist dies eine intensive und erschütternde Erfahrung, die ihn tief bewegt.

Sascha, bürgerlich Alexander Josef Alberto Hehn, ist seit vielen Jahrzehnten in der deutschen Fernsehlandschaft präsent und begeisterte auch als "Shrek"-Synchronsprecher in der Hauptrolle. Besonders bekannt ist der geborene Münchner aus Serien wie "Das Traumschiff" und "Die Schwarzwaldklinik", wo er die Herzen des Publikums im Sturm eroberte. Bei dem tragischen Vorfall im Stadion hat der Schauspieler bewiesen, dass er auch abseits seiner Rolle als Kapitän in schweren Momenten bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Miguel Villagran/Getty Images Sascha Hehn bei einer Gala in Bad Griesbach

Bartling / Picsreports / ActionPress Sascha Hehn bei "Das Traumschiff"

