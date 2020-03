Michael Wendler (47) führte eine unfreiwillige WG – und zwar mit seiner Ex Claudia Norberg (49) und seiner neuen Freundin Laura Müller (19). Nachdem der Schlagersänger sich von seiner Frau getrennt hatte, hatte sie trotzdem noch immer Zutritt zu seinem Haus in Florida. So schreibt es das US-amerikanische Gesetz vor, bis die Scheidung durch ist. Mittlerweile war aber schon Michaels Partnerin Laura eingezogen. Und so kam es zu einer ziemlich unangenehmen Situation...

"Eines Tages ist die dann tatsächlich unaufgefordert zu uns an den Frühstückstisch gekommen – früh morgens", erinnerte sich Laura bei Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika. Sie selbst fand das ziemlich unangebracht. Ob das vielleicht an ihrem knappen Outfit lag? "Wir waren beide noch in Unterwäsche sozusagen", erklärte die 19-Jährige weiter.

Solche Begegnungen gehören demnächst aber der Vergangenheit an, denn Claudia und Michael sind so gut wie geschieden. Das Familiengericht muss die unterzeichneten Papiere nur noch durchwinken. Damit verliert die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auch das Recht, in dem Zuhause ihres Ex' ein- und auszugehen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Revierfoto/ Action Press Laura Müller bei einem Konzert in Oberhausen

ActionPress / Tatiana Back Claudia Norberg bei der "Sister Act"-Premiere in Oberhausen

