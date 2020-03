Das kann ja heiter werden! Auf diesen Moment haben die Fans von Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) schon seit Wochen hingefiebert. Nach den Netz-Zankereien der beiden TV-Bekanntheiten treffen sie am heutigen Abend live in einer Fernseh-Show aufeinander. Und schon zu Beginn ist klar: Dieses Duell könnte tatsächlich halten, was es im Vorfeld versprochen hat. Schon nach wenigen Minuten teilt vor allem Oli so richtig gegen seinen Konkurrenten aus.

Während Michael im Plausch mit Moderatorin Laura Wontorra (31) etwas unsicher wirkt und immer wieder mit seinen Händen spielt und auf den Boden blickt, zeigt sich der Comedian siegessicher und mega-schlagfertig. Schon nach rund zehn Minuten hat er sich ordentlich Scherze auf Kosten des "Egal"-Interpreten geleistet. "Der Helm könnte auch Laura passen", witzelt er über seine Kopfbedeckung, die er bereits in einer Hit-Parodie des Musikers genutzt hatte. Und auch über die Bedingung des Wendlers, dass auch 100 Fans aus seinen Reihen im Studio sein dürfen, erlaubt sich der Blondschopf eine Bemerkung: "Der Unterschied ist, das sind Gläubiger."

Ob Michael im Laufe der Sendung noch aufblühen wird? Er muss zugeben, dass er nach dem Stress der vergangenen Tage ziemlich ausgepowert ist. Seine Tochter Adeline hatte nicht nur ihren 18. Geburtstag, auch die Scheidungsverhandlungen mit seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg (49) seien ziemlich nervenaufreibend gewesen. Außerdem hatte er auch seine Freundin Laura Müller (19) im Let's Dance-Studio angefeuert. "Ich bin jetzt wieder einigermaßen fit und jetzt kann es losgehen", meint er aber.

ActionPress Michael Wendler im Februar 2020 in Köln

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagersänger

