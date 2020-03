Queen Elizabeth II. (93) offenbart das Geheimnis ihres seltenen Grinsens! Seit stolzen 68 Jahren sitzt das Oberhaupt der britischen Royals auf dem Thron und herrscht über das Vereinigte Königreich und die souveränen Staaten. Damit gehört die vierfache Mutter seit Jahren immer wieder zu den mächtigsten Frauen der Welt. Nun verriet die Silberlocke selbst jedoch ein süßes Detail über sich, das ihr hartes Image etwas auflockert: Elizabeth trug mal eine Zahnspange!

Das offenbarte die 93-Jährige laut People am Mittwoch bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Royal National ENT, einer Zahnklinik in London. Bei dem Besuch traf die Königin auf mehrere Kinder, die gerade ihre Zahnspange angepasst bekamen. Im Gespräch mit den jungen Patienten plauderte Elizabeth dann über ihre Erfahrung: "Ich hatte auch Drähte. Glücklicherweise ist das schon lange her!" Aufmunternd schob sie dann hinterher: "Ich glaube, es lohnt sich am Ende!"

Damit ist die Queen aber nicht das einzige Mitglied der Königsfamilie, das eine Klammer tragen musste: Auch ihr Enkel Prinz Harry (35) strahlte als Teenie mit Brackets in die Linsen der Fotografen. Seine Cousinen Beatrice (31) und Eugenie (29) gehörten als junge Frauen ebenfalls zum Klub der Zahnspangen-Träger.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Royal National ENT, Februar 2020

Getty Images Queen Elizabeth im Februar 2019

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im Juni 2015

