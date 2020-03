Das TV-Duell hat einen Sieger gefunden! Am heutigen Abend ging der Witze-Fight zwischen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) ins große Finale. Bei einer Live-Show traten die beiden Netz-Streithähne gegeneinander an und kämpften in mehreren Spielen um ihre Ehre. Am Ende konnte sich der Comedian gegen seinen Konkurrenten durchsetzen und den Wettkampf für sich entscheiden. Doch welche angekündigte Strafe wartet eigentlich auf den Verlierer?

Nachdem Oli sich in den ersten Spielen von "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig! "schon einen ansehnlichen Vorsprung verschaffen hatte, konnte er das finale Spiel letztlich ohne große Probleme gewinnen und den Sieg nach Hause fahren. Für den "Egal"-Interpreten hatte sich der Sender daraufhin auch eine fiese Aufgabe einfallen lassen. Er sollte einen vorgefertigten Text vorlesen und sich in einem Entschuldigungs-Clip auf seinem Social-Media-Profil bei dem Comedy-Star entschuldigen: "Jetzt ist es amtlich. Herr Pocher, Sie sind einfach eine Nummer zu groß für mich mit ihren 1,70 und noch animalischer als der Bachelor."

Die weiteren Zeilen lauteten: "Ich wünschte, ich wäre wie Sie: So frech, so blond, so witzig. Ich stehe zurecht da, wo ich stehe: In ihrem Zwergenschatten. Dieses Video ist das Ende von einem Beef, einer Feindschaft." Dass der Sänger es wohl nicht mit dem Blondschopf aufnehmen kann, hatten auch die Zuschauer bereits vermutet. Laut einer Promiflash-Umfrage vor der Sendung ging Oli als klarer Favorit ins Rennen.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Musikvideo zu seiner Parodie von "Egal"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Februar 2020 in Köln

