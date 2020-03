Jetzt gibt es endlich Klarheit! Die Fans von Keeping up with the Kardashians mussten in den vergangenen Wochen um Show-Darstellerin Kourtney Kardashian (40) bangen: Die dreifache Mama und Ex-Frau von Scott Disick (36) hatte zuvor mehr Freiraum gefordert und sich vor laufenden Kameras heftige Diskussionen mit ihrer Schwester Kim Kardashian (39) geliefert. Kourtney war unschlüssig, ob sie künftig noch Teil der Sendung sein will. Nun gab ihre Mutter Kris Jenner (64) Entwarnung: Die 40-Jährige wird auch in den neuen KUWTK-Folgen zu sehen sein.

Kris plauderte in der TV-Show von Ellen DeGeneres (62) mal so richtig aus dem Nähkästchen und räumte dabei mit den aktuellen Gerüchten um Kourtneys KUWTK-Ausstieg auf. "Wir haben alle einen Punkt erreicht, an dem es so nicht weiterging. Und sie ist gegen eine Wand gelaufen. Sie war frustriert und sie fühlte sich von ihren Schwestern nicht geschätzt, da sie ihre Grenzen nicht akzeptierten", erklärte die Sechsfach-Mutter. Nach einer kurzen Auszeit habe Kourtney aber "wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen" und sei nun auch in den neuen Folgen der Kult-Serie dabei.

Dass ihre Töchter Kim und Kourtney in einer der Folgen sogar handgreiflich wurden, belastete Kris sehr. Sie selbst war bei der Auseinandersetzung nicht dabei. "Die Aufnahmen haben mich wirklich traurig gemacht. Ich dachte: 'Ihr könnt euch doch nicht so streiten, das ist lächerlich'." Der Streit habe sie an die High School-Zeiten ihrer Töchter erinnert.

ActionPress Kris Jenner mit Kourtney, Khloe und Kim Kardashian, November 2019

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Februar 2020

MEGA Kim und Kourtney Kardashian im Dezember 2019

