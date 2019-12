Schon seit einigen Monaten verhärten sich die Gerüchte um Streitigkeiten zwischen Kim Kardashian (39) und Kourtney (40). Vor allem in der aktuellen Staffel von Keeping up with the Kardashians werden die Spannungen zwischen den beiden zum Thema. Die 39-jährige Kim soll in einer Folge angedeutet haben, ihre ältere Schwester aus der Sendung drängen zu wollen, weil diese sich nicht an die Rahmenbedingungen des TV-Formates hält. Hat Kim wirklich so viel Bestimmungsrecht in der Reality-Serie?

Laut InTouch scheint es jedoch nicht so einfach zu sein, Kourtney einfach zu feuern. "Kim, Kourtney und Khloé (35) haben gleiche Verträge und gleiche Verantwortlichkeiten", erklärte ein Insider. Die Frau von Kanye West (42) sei zwar sehr einflussreich, wenn es um ihr eigenes Geschäftsimperium ginge, aber sie könne Kourtney nicht rauswerfen. In einer Episode kritisierten Kim und Khloé ihre 40-jährige Schwester dafür, dass sie sich in Bezug auf ihr Liebesleben nicht offen genug vor den Kameras äußert. "Unsere Aufgabe ist es, offen und ehrlich zu sein und viel von unserem Leben mit den Zuschauern zu teilen", bemerkte Kim laut People. Wenn sie das nicht täten, würde das Konzept der Sendung keinen Sinn ergeben.

Kourtney erzählte Entertainment Tonight, dass sie sich erst einmal auf andere Sachen focussieren möchte. "Ich habe beschlossen, mich mehr auf meine Aufgaben als Mutter zu konzentrieren", erklärte sie. Aus der TV-Serie aussteigen will die Mutter dreier Kinder allerdings nicht.

Instagram / kimkardashian Khloe, Kim und Kourtney Kardashian

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Kim Kardashian, Kourtney Kardashian und Khloé Kardashian, November 2019

Instagram / kourtneykardash Reign Aston Disick und Kourtney Kardashian, Dezember 2019

