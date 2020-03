Der Hunger sorgt bei Big Brother für einen Ausnahmezustand! Zwölf Kandidaten sitzen seit mittlerweile drei Wochen in der TV-Show fest und kommen schon langsam an ihre Grenzen. Der leere Kühlschrank schlägt einigen Teilnehmern ganz schön auf den knurrenden Magen – Cedric Beidinger riss in der aktuellen Folge am Montag deswegen sogar die Hutschnur. Statt sich aufzuregen, wusste Denny Heidrich hingegen einen Ausweg aus seinem Hunger: Er verspeiste einfach einen lebendigen Regenwurm!

Mac Troy fand den tierischen Bodenbewohner im Garten – und schwups, verschlang sein TV-Mitbewohner ihn auch schon. "Sandig", beschrieb er seinen kleinen Snack. Sein Verhalten kam allerdings nicht bei allen sonderlich gut an – Pat Müller bezeichnete es sogar geradeheraus als "asozial". Das ließ den 32-Jährigen allerdings kalt: "Das war mir schon vorher klar, dass das einige nicht toll finden, aber das ist mir Banane", gab er trocken zu.

Das ist nicht das erste Mal, dass Denny für Aufsehen sorgt: Vergangene Woche hatte Rebecca Zöller eine Wette gegen Vanessa verloren und hatte dem Profiboxer einen Besuch im Badezimmer abstatten müssen – während dieser nackt unter der Dusche gestanden hatte.

SAT.1 Denny Heidrich bei "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 "Big Brother"-Pat Müller, Februar 2020

Anzeige

Sat.1 Rebecca und Denny, "Big Brother"-Bewohner 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de