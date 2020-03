Die Fashion Week in Paris ist für die Modewelt das Highlight des Jahres! Auch Laufsteg-Schönheit Bella Hadid (23) präsentierte einige der Looks. Darunter waren drei skurrile Outfits, die aus den normalen Haute Couture Designs herausstachen, darunter auch ein Brautkleid, das den krönenden Abschluss der Show bildete: Die Robe war halbdurchsichtig, zeigte Bellas Nippel und hatte dazu als Accessoire einen Dolch!

Zwar war das Hochzeitskleid in Weiß gehalten, aber von Unschuld war es weit entfernt: Aus Spitze, mit Puffärmeln, einem Korsett aus blassrosa Satin und kombiniert mit der Stichwaffe, die an einem Ledergürtel hing. Das extravagante Design stammt von der britischen Modeikone Vivienne Westwood (78). Sie ist schon seit ihrem Karrierebeginn für ebenso ungewöhnliche wie opulente Mode-Schöpfungen berüchtigt. Auch dieses Jahr ist sie ihrem Ruf treu geblieben und enttäuschte nicht. Ihre Inspiration schien sie in dieser Saison aus einer ganz anderen Epoche gezogen zu haben.

Denn viele ihrer Designs erinnerten stark an eine Art Vampirella-Chic. Darunter war auch eine mittelalterlich-modern wirkende Kreation, bei der die Trägerin mit einer Knoblauch-Kette unliebsame Verehrer abwimmeln kann. Mit ihrer blassen Haut und den eingefallenen Wangen hätte die Schwester von Gigi Hadid (24) aber auch glatt selbst als sexy Blutsauger durchgehen können.

Getty Images Bella Hadid läuft bei der Paris Fashion-Week in im Februar 2020

Getty Image/Thierry Chesnot Collage: Andreas Kronthaler, Bella Hadid und Vivienne Westwood auf der Pariser Fashion-Week im Februar 2020

Getty Images Bella Hadid läuft für Vivienne Westwood auf der Fashion-Week in Paris im Februar 2020

