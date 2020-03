Die erste Rolle für das Gossip Girl-Reboot steht fest! Seit vergangenem Sommer sind die Fans der beliebten US-Serie in Hochstimmung – der Grund: Es wird neue Folgen geben! Wie genau die Geschichte um die Schönen und Reichen der Upper Eastside weitergeht, ist bisher noch nicht vollständig bekannt. Auch ob die altbekannten Gesichter um Penn Badgley (33), Blake Lively (32) und Co. wieder dabei sein werden, steht noch nicht fest. Emily Alyn Lind wurde nun aber als erstes neues Gesicht bestätigt!

Die Schauspielerin wird in dem Reboot die Rolle der Audrey einnehmen, wie Deadline berichtet. Der Charakter ist in einer langen Beziehung, beginnt sich allerdings zu fragen, ob es noch andere Möglichkeiten geben könnte. Audrey gehört einer neuen Generation von Schülern einer Privatschule in New York an. Die Story beginnt acht Jahre nach der letzten Folge und behandelt unter anderem, wie sich das Leben in der Stadt und Social Media verändert haben.

Die Blondine hatte bereits zahlreiche Auftritte vor der Kamera. Vor allem durch ihre Rollen als Ariel in "Code Black" oder dem Streifen "Doctor Sleep" wurde sie berühmt. Wann ihre Co-Stars und das genaue Startdatum bekannt gegeben werden, ist bisher noch völlig offen.

Giovanni Rufino/ActionPress Leighton Meester und Blake Lively in "Gossip Girl"

Getty Images Schauspielerin Emily Alyn Lind

Getty Images Die "Gossip Girl"-Darsteller

