Bei den Biebers gab es einen triftigen Grund zum Feiern! Am 1. März hatte Musiker Justin Bieber Geburtstags und durfte 26 Kerzen auf seinem Kuchen auspusten. Wer sich bei den Feierlichkeiten zu Ehren des einst partywütigen Teenagers nun eine durchzechte Nacht mit reichlich Fusel und Co. vorstellt, liegt allerdings meilenweit daneben. Der Sänger zelebrierte seinen großen Tag zwar ausgelassen, insgesamt aber weitaus entspannter als Fans vorher wohl vermutet hätten!

Nach einem romantischen Dinner mit seiner Frau Hailey (23) zog es das Ehepaar ins Delilah in Los Angeles. Wie Instagram-Storys des Pärchens bewiesen, wurde der Biebs dort ganz herzlich von vielen Freunden in Empfang genommen. Ein Kuchen, reichlich Cupcakes und ein traditionell geträllertes "Happy Birthday"-Lied machten den in den Videos freudestrahlenden Kanadier wohl fast ein wenig verlegen. Die niemals endenden Zärtlichkeiten, die Hailey und Justin (26) vor Ort austauschten, dürften den Abend ebenfalls zu einem ganz besonderen gemacht haben.

Zurück im eigenen Zuhause erwartete den Sänger aber eine weitere Überraschung: Hailey hatte den gemeinsamen Garten in eine persönliche Heimkinoanlage verwandelt. Dabei hatte sie nicht nur für eine XXL-Leinwand gesorgt, sondern auch für unzählige Kerzen und ein gemütliches Fleckchen zum Einkuscheln. Am nächsten Morgen ließen die Biebers das Fest noch mit einem ruhigen Tag im Spa ausklingen.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber an Justins 26. Geburtstag

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Biebers Geburtstagsüberraschung für Justin

