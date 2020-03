Michael Wendler (47) kennt sich in Oliver Pochers (42) Liebesleben nicht so gut aus, wie dies umgekehrt der Fall ist. Seit mehreren Wochen beschäftigt sich der Comedian bis ins Detail mit dem Schlagerstar: Er parodiert nicht nur Musikvideos und Netz-Clips von Michael, sondern nimmt auch dessen Privatleben immer wieder auf die Schippe. Oli scheint zu einem echten "Wendler-Experten" geworden zu sein, der Musiker hingegen kann das in Bezug auf das TV-Gesicht nicht von sich behaupten: Michael kennt nur eine Ex-Partnerin des Blondschopfs.

Am Sonntagabend lieferten sich Oli und Michael in der TV-Show Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig! ein Duell. Dabei traten sie in neun Disziplinen gegeneinander an und mussten sich unter anderem bei einer Partie Memory behaupten. Bei dem Spiel deckte der Sänger ein Bild auf, das Olis Ex-Liebschaften Alessandra Meyer-Wölden (36), Monica Ivancan (42) und Sabine Lisicki (30) zeigte. Daraufhin fragte Moderatorin Laura Wontorra (31), ob Michael die drei Damen kenne. Ihm war jedoch nur der Name von Olis Ex-Frau geläufig: "Ja, Sandy Meyer-Wölden, die kenne ich schon. Die beiden anderen kenne ich nicht." Eine kleine Spitze gegen Oli konnte er sich in dem Zusammenhang nicht verkneifen: "Joa, du hast schon einiges hinter dir."

In dem TV-Wettkampf konnte sich der Schlagerstar am Ende nicht gegen seinen Rivalen durchsetzten – er verlor haushoch. Zum Schluss der Show entschuldigte er sich ganz offiziell bei Oli. Dieser nahm den Moment mit seinem Smartphone auf und stellte den Clip ins Netz!

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden beim Deutschen Fernsehpreis 2012

Getty Images Sabine Lisicki und Oliver Pocher im November 2015 in Köln

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Michael Wendler und Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

