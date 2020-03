Wie erzählte Laura Müller (19) ihren Eltern von der Beziehung zu Michael Wendler (47)? Zunächst offenbar gar nicht! Seit mehr als einem Jahr ist die einstige Schülerin und Kassiererin mit dem deutlich älteren Schlagersänger zusammen. Mit Lauras Eltern versteht sich der 47-Jährige gut: In der vergangenen Folge von Let's Dance, in der die 19-Jährige aktuell Kandidatin ist, saß Michael zusammen mit seinen Schwiegereltern in spe in der ersten Reihe. Doch nicht von Beginn an war das Verhältnis zwischen dem Wendler und Lauras Erziehungsberechtigen so entspannt. Denn: Sie erfuhren erst durch die Medien von der Beziehung!

"Laura hatte aber ihrem Papa in der Nacht geschrieben: 'Ja es stimmt, ich bin mit Michael zusammen.' Da waren wir erst mal geschockt", erzählte Lauras Stiefmutter Gaby nun in der Doku-Soap Laura & Der Wendler – Total verliebt in Amerika. Am Anfang seien sie auch nicht so begeistert von der Beziehung gewesen. "Man kannte Michael nur aus den Medien und da kam er eben auch nicht immer so gut rüber", führte Gaby weiter aus. Demzufolge sei ihre Meinung über Michael auch nicht so positiv gewesen. Mittlerweile haben sie aber kein Problem mehr mit ihrem potenziellen Schwiegersohn. "Michael ist ein ganz normaler Mensch für uns und er benimmt sich auch ganz normal", so Lauras Papa Klaus gegenüber RTL.

Das gute Verhältnis bestätigte auch der Wendler selbst. "Die Eltern von Laura habe ich schon kennengelernt und wir verstehen uns total gut. Wir haben sehr, sehr viele identische Einstellungen in vielen Dingen des Lebens, es funktioniert einfach", erzählte er in seiner Instagram-Story.

