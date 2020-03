Dieser Look dürfte Queen Elizabeth II. (93) sicher ganz besonders gefallen haben! Aktuell ist Herzogin Kate (38) viel unterwegs, reist von Veranstaltung zu Veranstaltung. Vor wenigen Tagen besuchte die dreifache Mutter gemeinsam mit ihren Ehemann Prinz William (37) eine Sondervorstellung des Musicals "Dear Evan Hansen" im Noel Coward Theater in London – und trug dabei ganz besonderen Schmuck: Ihre Ohrringe gehörten niemand Geringerem als der Queen!

Für ihren kinderfreien Abend hatten sich William und Kate mächtig in Schale geschmissen. Während er einen schlichten, dunkelblauen Anzug trug, hatte sie sich laut People für ein farblich passendes Eponine-Kleid mit Dreiviertelärmeln entschieden. Dazu trug die 38-Jährige glitzernde Jimmy-Choo-Pumps. Das Highlight von Kates elegantem Look waren aber eindeutig ihre Ohrringe: Die Herzogin von Cambridge hatte sich mal wieder im Schmuckkästchen der Queen bedient und trug von ihr diamantbesetzte Ohrringe in Form eines Kronleuchters.

Nicht zum ersten Mal führte Kate den Ohrschmuck des britischen Monarchie-Oberhauptes aus. Sie trug die Diamanten unter anderem bereits 2011 bei einem Abendessen zur Verleihung der British Academy Film Awards, bei einer Varieté-Vorstellung im Jahr 2017 – und auch bei den The Tusk Conservation Awards 2018 funkelten sie an Kates Ohren.

