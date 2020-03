Salma Hayek (53) erinnert sich an die Anfänge ihres Erfolges. Seit etlichen Jahren ist die Schauspielerin eine der erfolgreichsten Filmgrößen in Hollywood. Ihr großer Durchbruch gelang der gebürtigen Mexikanerin 1996 mit ihrer Rolle als Tänzerin und einem atemberaubenden Auftritt in "From Dusk Till Dawn". Trotz großer Leinwanderfolge scheint die Mutter einer zwölfjährigen Tochter jedoch nicht abgehoben und immer noch dankbar zu sein: Bei einem Pressetermin sprach die Beauty jetzt über ihren Karrierestart!

"In dieses Business zu kommen, war für mich wie ein Wunder, denn jemand mit meinem Hintergrund brauchte ein Wunder, um dort hinzukommen, wo ich heute bin", erklärte Salma in Anwesenheit von Promiflash auf der Pressekonferenz des Films "The Roads Not Taken" in Berlin. Die "Frida"-Darstellerin scheint mit ihrem Werdegang innerhalb der Filmbranche sehr zufrieden zu sein. "Und die Wege, die ich nicht gegangen bin, haben ganz viel mit guten Entscheidungen zu tun", teilte die 53-Jährige stolz mit.

Ab dem 30. April wird Salma auch in deutschen Kinos wieder zu sehen zu sein. In dem britisch-amerikanischen Drama "The Roads Not Taken" verkörpert die Hollywood-Bekanntheit an der Seite von Schauspielkollege Javier Bardem (51) eine junge Frau namens Dolores. Bei der diesjährigen Berlinale feierte der Streifen seine Premiere.

Getty Images Salma Hayek im Dezember 2016

Anzeige

Getty Images Salma Hayek im Mai 2015

Anzeige

Getty Images Javier Bardem im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de