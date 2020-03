Ende Januar kam Kobe Bryant (✝41) bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Neben dem ehemaligen Basketballspieler starben bei dem Unglück auch seine Tochter Gianna (✝13) und sieben weitere Personen. Die Unfallursache ist bisher nicht eindeutig geklärt. Nur kurz nach Kobes Tod hat die Feuerwehr von Los Angeles Bilder vom Unfallort veröffentlicht. Vor allem seine Frau Vanessa (37) sei damit überhaupt nicht einverstanden gewesen und veröffentlichte nun ein Statement dazu.

Auf Instagram sprach die dreifache Mutter nun von sehr schmerzhaften, laufenden Ermittlungen und teilte dazu eine Erklärung ihres Rechtsberaters Gary C. Robb: "Frau Bryant ging am 26. Januar persönlich zum Büro des Sheriffs und beantragte, das Gebiet als Flugverbotszone auszuweisen und vor Fotografen zu schützen. Dies war für sie von entscheidender Bedeutung, da sie die Würde aller Opfer und ihrer Familien schützen wollte." Laut des Schreibens hätten die Ersthelfer mit dem Schießen und Veröffentlichen der Fotos nicht vertrauenswürdig gehandelt und gegen ihre Pflicht verstoßen. "Dies ist eine unbeschreibliche Verletzung des menschlichen Anstands, des Respekts und der Datenschutzrechte der Opfer und ihrer Familien", hieß es in der Erklärung weiter.

Vanessa und ihr Rechtsberater fordern, dass die Identität der Verantwortlichen ans Licht kommen soll, um sicherzustellen, dass die Fotos nicht weiterverbreitet werden. Sie sollen für ihre Handlungen einer möglichst strengen disziplinarischen Strafe ausgesetzt werden.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im November 2019 in Culver City

Anzeige

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihrer Tochter Gigi

Anzeige

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im November 2018 in Culver City

Anzeige

Wusstet ihr, dass Vanessa sich über die Veröffentlichung der Fotos beschwert hatte? Ja, davon habe ich gehört. Nein, das wusste ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de