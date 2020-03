Til Schweigers (56) Freundin Sandra gehört schon ganz zur Familie! Anfang Januar machte der Schauspieler seine Beziehung zu der jungen Blondine öffentlich und demonstriert im Netz seitdem regelmäßig, wie glücklich er mit seiner neuen Liebe ist: Erst Ende Februar postete der "Kokowääh"-Darsteller eine Liebeserklärung an seine "Schildkröte" und teilte zahlreiche Fotos von ihrem gemeinsamen Strandurlaub auf den Malediven im Netz. Gleich danach stand nun offenbar der nächste Trip der zwei Turteltauben an – gemeinsam mit Tils Tochter Luna Schweiger (23)!

Auf Instagram veröffentlichte der 56-Jährige nun eine ganze Reihe an Fotos aus einem Spanienurlaub. Den genoss er zusammen mit seiner 25-jährigen Partnerin und seiner 23-jährigen Tochter. Die beiden Blondinen scheinen sich gut zu verstehen: Sie posierten gemeinsam für einen Schnappschuss. Tils Tochter scheint derzeit im Süden Europas zu wohnen und ihren Vater und Sandra eingeladen zu haben. Auf den Fotos ist die Springreiterin nämlich auf einem Pferdegestüt beim Reiten zu sehen. Außerdem schrieb ihr Papa unter seinen Post: "Was für ein toller Trip! Danke, Luna!"

Ob Til versucht, die Beziehung zwischen Sandra und seinen Kindern zu intensivieren, weil es ernst zwischen ihm und seiner Partnerin wird? Immerhin hatte er in einem Interview mit Radio Energy Ende Januar nicht ausgeschlossen, noch einmal zu heiraten. "Ich habe lange Jahre gesagt: 'Kommt mir nicht mehr in die Tüte!' Aber wenn ich irgendwann das Gefühl habe, das ist die Partnerin, mit der ich mein Leben verbringen will, und sie will unbedingt heiraten, dann würde ich es nicht mehr kategorisch ausschließen."

