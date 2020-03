Wie gefiel den Zuschauern das TV-Duell des Jahres? Am Sonntag kam es zum großen Aufeinandertreffen zwischen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47). Nach einem wochenlangen Schlagabtausch sollte der Beef in der Liveshow "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" endgültig geklärt werden. Der Wettkampf stoß bei den Fans auch auf großes Interesse: Das Fernsehspektakel holte Megaquoten, denn ganze 4,22 Millionen Leute schauten sich die Sendung an. Vom Resultat zeigten sich einige Zuschauer jedoch ziemlich enttäuscht!

Der Grund für die Enttäuschung: Das Publikum hatte gehofft, dass Pocher und Wendler in der Show mehr miteinander streiten würden. "Schade, dass der Beef des Jahres so lahm enden muss, ich hatte echt mehr erwartet" und "Was soll denn das Wischiwaschi? Uns wurde Beef versprochen", beschwerten sich unter anderem zwei User auf Twitter. Auch die Qualität der Show an sich wurde bemängelt – vor allem von Fernsehkritiker Oliver Kalkofe (54). "FakeFuckFernsehen der allerschlimmsten Sorte, ohne Freude oder Spaß bei allen Beteiligten, nur leider fragt keiner, wie der Zuschauer leidet. Das ist wie heftig Scheißen ohne Fensteröffnen", schrieb er völlig entrüstet auf der Social-Media-Plattform.

Aus diesem Grund kürten die Zuschauer weder Oliver noch Michael im Netz zum Gewinner, sondern eine andere Person: Amira Pocher, Olis Frau! "Amira ist die Queen der Sendung" und "Ich kannte Amira vorher nicht, aber ich finde sie extrem sympathisch", lauteten nur zwei Stimmen.

