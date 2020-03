Wochenlang hatten sich Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) in den Haaren gehabt. Am Sonntag sorgte ein großes TV-Duell endlich für Klarheit, welcher der beiden Streithähne die Nase vorn hat. In insgesamt neun Spielen und einem Finale stellten der Comedian und der Schlagerstar ihr Können in unterschiedlichen Kategorien unter Beweis. Die Zuschauer hatten offenbar mächtig Spaß, denn die Quoten des Live-Spektakels gingen durch die Decke!

Mit dieser Show hat RTL laut Quotenmeter ordentlich abgesahnt. Das Gezanke von Michael und Oli erreichte in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 27,4 Prozent. Allein aus dieser Gruppe hatten 2,63 Millionen Haushalte eingeschaltet. Insgesamt wurde ein Wert von 4,22 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ermittelt.

Pocher ging als deutlicher Sieger aus dem Duell hervor. Vor der Entscheidung hatte er mit einem Punktestand von neun zu zwei einen ordentlichen Vorsprung vor dem Wendler. Im letzten Duell hingen die zwei über jeweils einem Becken mit Eiswasser und beantworteten Schätzfragen. Bei jeder Fehleinschätzung wurden sie eine Stufe tiefer gesenkt, bis der Freund von Laura Müller (19) im kalten Wasser baden ging.

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher und Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher und Michael Wendler 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler und Oliver Pocher

