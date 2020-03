Erwarten die beiden also doch ein Kind? Seit Kurzem sind alle Augen auf Sophie Turners (24) Bauch gerichtet. Gerüchten zufolge soll die Frau von Joe Jonas (30) mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger sein. Bisher hat es die Game of Thrones-Bekanntheit verstanden, ihren vermeintlichen Babybauch geschickt unter weiten Klamotten zu verstecken und den Spekulationen damit auszuweichen. Neue Bilder könnten den Kindersegen der Eheleute nun bestätigen!

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen zwar keine Wölbung am Körper der Schauspielerin, doch auch dieses Mal hat sie Schlabber-Kleidung an. Verdächtig ist, dass Sophie und Joe bei einer speziellen Shopping-Tour abgelichtet worden sind: In Studio City, Los Angeles, machte das Paar ein Baby-Geschäft unsicher. Wie die britische Zeitung berichtet, hätten sich die 24-Jährige und ihr sechs Jahre älterer Mann vor allem Babykleidung angeschaut.

Die Nachwuchs-Gerüchte hatten im Übrigen nicht Sophie und Joe in die Welt gesetzt, sondern ein Insider: "Das Paar geht mit der Sache sehr gelassen um, aber ihre Freunde und Familie sind ihretwegen super aufgeregt."

Jeff / MEGA Sophie Turner und Joe Jonas in Studio City

Jeff / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Los Angeles

BG028/Bauergriffin.com / MEGA Sophie Turner und Joe Jonas in Kalifornien



