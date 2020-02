Verliebt, verlobt, verheiratet und bald vermehrt? Bisher erinnert Sophie Turner (23) und Joe Jonas (30)' Beziehung immerhin an eine waschechte Liebesgeschichte: Seit 2016 sind die Game of Thrones-Bekanntheit und das Mitglied der Jonas Brothers bereits ein Paar, im Oktober 2017 stellte der Musiker der Schauspielerin sogar die Frage aller Fragen. Im Mai 2019 war es dann endlich so weit: Der US-Amerikaner und die Britin gaben sich im Rahmen einer lockeren Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Jetzt soll offenbar der erste gemeinsame Nachwuchs das Ehe-Glück der beiden krönen!

Die wunderbaren Baby-News plauderte nun ein Insider gegenüber Just Jared aus: "Das Paar geht mit der Sache sehr gelassen um, aber ihre Freunde und Familie sind super aufgeregt für sie. Sophie entscheidet sich bereits aktiv für bestimmte Outfits, die sie auf Red Carpets und im Privaten tragen kann und die ihrer sich verändernden Figur gerecht werden", wollte die Quelle außerdem wissen. Aktuell betont die 23-Jährige ihre Wölbung noch nicht – wurde sie zuletzt doch in einem XXL-Mantel gesehen.

Kein Wunder: Noch haben es der mutmaßliche Vater in spe und seine Frau immerhin noch nicht öffentlich bestätigt. Statements von ihren Managern stehen zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls aus. Bleibt also abzuwarten, wann Joe und Sophie ihr Glück mit der Welt teilen.

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas im Juni 2019

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei den Grammy Awards

Getty Images Sophie Turner im Juni 2019

