Bei ihren Looks denkt Herzogin Kate (38) nicht nur daran, ob sie modisch gut wirken! Prinz Williams (37) Frau hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass sie einen guten Geschmack besitzt. Unter anderem erschien sie zu einer Gala während ihrer Pakistan-Reise im vergangenen Jahr in einem schillernden grünen Kleid! Auf dieselbe Farbe setzte sie auch jetzt wieder – allerdings dürfte das einen politischen Hintergrund haben!

Kate und William befinden sich gerade in Irland und trafen dort Präsident Michael D. Higgins und dessen Frau Sabina. Laut Daily Mail könne der Besuch in Zeiten des Brexit als Charme-Offensive der beiden gedeutet werden. Immerhin verbindet Großbritannien und das seit 1921 unabhängige Irland aus politischer Sicht eine schwierige Vergangenheit. Vermutlich wählte der britische Royal gerade aus diesem Grund ein grünes Kleid für den offiziellen Empfang. Die Farbe steht für Irland, wie keine zweite. Und Kate sparte nicht damit: Sie kombinierte in dem Ton ein Kleid von Alessandra Rich mit einer passenden Handtasche und trug dazu einen dunkelgrünen Mantel und gleichfarbige Schuhe.

Abgesehen davon, dass die Farbe die irische Nation symbolisiert, steht sie auch für die Hoffnung. Das könnte ein weiterer Grund für Kates Kleiderwahl gewesen sein: Das britische Königshaus musste in den vergangenen Monaten viele Rückschläge verkraften, wie erst zuletzt durch den Megxit von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38). Den habe auch Sabina Higgins bei der Begrüßung des Royal-Paares nicht unkommentiert gelassen: "Wir sind erfreut, sie begrüßen zu dürfen. In ihrer Familie passieren aktuell sehr viele spannende Dinge." Ob Kate demonstrieren wollte, dass es Hoffnung für den britischen Adel gibt?

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Dublin im März 2020

Getty Images Der irische Präsident Michael D. Higgins mit seiner Frau Sabina, Herzogin Kate und Prinz William

Getty Images Herzogin Kate in Dublin im März 2020



