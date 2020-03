Nicht nur Prinz Harry (35) hat sich neulich ziemlich unroyal gezeigt. Seit seinem Rückzug lebt er mit seiner Frau Herzogin Meghan (38) und seinem Sohn Archie Harrison auf Vancouver Island in Kanada – und scheint das einfache Leben sichtlich zu genießen. Vor Kurzem besorgte der Enkel von Queen Elizabeth II. (93) in lässigen Jeans und mit Baseball-Cap auf dem Kopf in einem Supermarkt Sandwiches. Seine Tante Prinzessin Anne (69) hat sich jetzt in London ebenfalls unters Volk gemischt.

Während Harry vergangene Woche in einem komfortablen Wagen zu einem Termin in London gefahren ist, hat die Schwester von Prinz Charles (71) ein öffentliches Verkehrsmittel genutzt: die U-Bahn. Laut Daily Mail sei sie an der Haltestelle Green Park eingestiegen, die nicht weit von ihrer Residenz im St. James's Palace entfernt liegt. Ihre 15-minütige Reise sei an der Station St. Paul's zu Ende gewesen. In der Nähe habe Anne eine Veranstaltung der London Fashion Week besucht.

Auch andere Mitglieder der Royal Family präsentieren sich hin und wieder recht bodenständig. Die Hochzeit von Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) steht vor der Tür, doch auf eine prunkvolle Feier soll am 29. Mai verzichtet werden. Nach der Trauung in der Chapel Royal im St. James's Palace werde es für das Brautpaar und dessen Gäste Richtung Buckingham Palace gehen, allerdings nur in den Garten. Dort soll für die Hochzeitsparty ein Zelt aufgestellt werden.

