Die Hochzeit von Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) entpuppt sich zum dauerhaften Problemfall! Die Vermählung der beiden wurde schon durch die angebliche Verwicklung von Beatrice' Vater Prinz Andrew (59) in Jeffrey Epsteins (✝66) Sex-Skandal überschattet. Dann warf der Megxit einen Schatten über die geplante Hochzeit. Und nun scheint auch die Gestaltung der Feierlichkeiten am 29. Mai recht unroyal zu werden: Demnach findet der Empfang der beiden nicht im Buckingham Palace statt. Stattdessen müssen sich Braut und Bräutigam mit einem Zelt begnügen.

Nach der Trauung in der Chapel Royal im St. James's Palace in London soll es für die Hochzeitsgesellschaft zwar in die Richtung vom Buckingham Palace gehen – allerdings nur bis in den Garten. Wie Mail on Sunday berichtet, ist es den Gästen nicht gestattet, den Palast zu betreten. Deshalb soll ein Zelt in den Gärten des Anwesens aufgestellt werden. Außerdem darf das Brautpaar die traditionellen Hochzeitsfotos auch nicht in der royalen Residenz machen.

Dass die Hochzeit eher klein ausfallen wird, soll schon lange feststehen – und zwar nicht nur wegen der Negativ-Schlagzeilen über Andrew. Gerüchten zufolge will die Königsfamilie damit öffentliche Kritik vorbeugen. Denn als Prinzessin Eugenie (29) im Jahr 2018 vor den Traualtar trat, gingen für Polizeischutz und alle Festivitäten massenhaft Steuergelder drauf. Klar, dass die Bürger nicht besonders erfreut waren.

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und seine Verlobte, Prinzessin Beatrice, im September 2019

Getty Images Prinzessin Beatrice 2019 in London

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2018

