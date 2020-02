So unroyal ist Prinz Harrys (35) neues Leben! Seit dem Rücktritt von seinen königlichen Pflichten lebt der Rotschopf mit seiner Frau Herzogin Meghan (38) und seinem Sohn Archie Harrison auf Vancouver Island in Kanada. Seine Zeit fernab der strengen Etikette in Großbritannien genießt das Paar sichtlich, wie erst kürzlich Paparazzi-Aufnahmen deutlich machten. Zum neuen Lebensstil gehört wohl auch, dass Harry für den Hunger zwischendurch in den nächsten Supermarkt springt.

Bilder von Sonntag, die TMZ vorliegen, zeigen den Briten, wie er mit eingepackten Sandwiches aus einem Laden kommt. In seinem lässigen Outfit aus dunkler Jacke, Baseball-Cap und Jeans fällt er kaum zwischen den anderen Passanten auf. Ungeniert und mit einem Lächeln auf den Lippen läuft Harry über die Straße und macht überhaupt keine Anstalten, sein Gesicht zu verbergen.

Ein Insider hatte neulich dem Magazin Us Weekly verraten, dass es dem Sohn von Prinz Charles (71) und Prinzessin Diana (✝36) seit seinem Umzug besser gehe: "Harry ist in Kanada viel glücklicher und er fühlt sich viel ausgeglichener." Den Schritt weg von seiner Familie bereue er bisher kein bisschen.

Getty Images Prinz Harry, 2020

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan während ihrer Kanada-Reise, Dezember 2019

Getty Images Prinz Harry, 2019

