Nicolas Cage (56) geht noch gar nicht so lange als Single durch die Welt. Erst im Juni 2019 ließ sich der Hollywood-Star nach nur 69 Tagen Ehe von Erika Koike scheiden. Mittlerweile soll der Schauspieler aber wieder ziemlich glücklich sein. Bereits des Öfteren wurde er mit einer unbekannten Schönheit gesichtet – so auch jetzt wieder: Ist diese Beauty etwa Nicolas' neue Liebe?

Paparazzi lichteten den "Ghost Rider"-Darsteller vor wenigen Tagen mit der mittlerweile nicht mehr ganz so unbekannten Frau an seiner Seite in New York ab. Händchen haltend schlenderten die beiden zum Naturkundemuseum. Wie Daily Mail berichtet, handelt es sich bei der vermeintlich neuen Freundin um die 26-jährige Riko Shibata. Laut dem Portal soll sich das Paar schon seit etwa zwei Monaten daten.

Bereits Anfang Februar war Nicolas bei den Independent Spirit Awards im kalifornischen Santa Monica mit seiner damals nicht besonders prominenten Begleitung erschienen. Augenzeugen hatten damals beobachtet, wie verschmust die beiden waren und immer wieder die gegenseitige Nähe gesucht hatten.

LRNYC / MEGA Nicolas Cage mit seiner vermeintlich neuen Freundin in New York, März 2020

LRNYC / MEGA Nicolas Cage mit seiner vermeintlich neuen Freundin

BG017/Bauergriffin.com / MEGA Nicolas Cage mit seiner vermeintlich neuen Freundin Riko Shibata im Februar 2020

