Hat das Single-Dasein von Nicolas Cage (56) ein Ende? Im März des vergangenen Jahres gaben sich der Schauspieler und seine Ex-Frau Erika Koike in Las Vegas überraschend das Jawort. Nur vier Tage später entschieden sich das frischgebackene Ehepaar allerdings dazu, die Scheidung einzureichen. Seitdem geht der "Nur noch 60 Sekunden"-Darsteller allein durchs Leben – bis jetzt: Nicolas wurde mit einer unbekannten Frau an seiner Seite gesichtet!

Am vergangenen Samstag erschien der 56-Jährige zu den "Independent Spirit Awards" im kalifornischen Santa Monica offenbar nicht allein. Wie Us Weekly berichtete, wurde Nicolas in weiblicher Begleitung gesehen: "Nicolas und sein Date sahen gut aus", teilte ein Augenzeuge dem Magazin mit. Das vermeintlich neue Paar wurde offenbar mehrmals beim Kuscheln erwischt. Dabei soll der ehemalige Oscar-Preisträger seine Hand sogar öfters beschützend um die mysteriöse Dame gelegt haben.

Ob es diesmal die wahre Liebe ist? In der Vergangenheit kann Nicolas bereits zahlreiche Beziehung aufweisen. Aus den Partnerschaften mit den beiden Frauen Christina Fulton und Alice Kim gehen die Söhne Weston und Kal-El hervor.

Getty Images Nicolas Cage im September 2017

Getty Images Nicolas Cage im September 2018

Getty Images Nicolas Cage, Produzent

