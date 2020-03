Bei den Wollnys ist immer was los: Mit elf Kindern und einer wachsenden Enkel-Schar wird es Silvia Wollny (55) wohl nie langweilig. Am 5. Februar feierte das Familienoberhaupt seinen 55. Geburtstag, zu dem Tochter Loredana Wollny eine rührende Liebeserklärung im Netz teilte. Jetzt hat sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin revanchiert, denn ihr Sprössling hatte am 2. März Geburtstag: Loredana ist 16 Jahre alt geworden.

Silvia widmete ihrem Kind ein Posting auf Instagram: ein Selfie von Loredana. "Heute vor 16 Jahren hast du das Licht der Welt erblickt, es war eine harte Zeit, aber uns beiden geht es gut", schrieb die Reality-TV-Darstellerin zu dem Beitrag. Sie wünsche Loredana alles Liebe und Gute zum Geburtstag und hoffe, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen werden. "Hab dich lieb. Gruß, Mama", beendete sie ihren Glückwunsch.

Auch ihre Schwester Estefania (18) gratulierte ihr via Social Media. In ihrer Instagram-Story zeigte sie gemeinsame Momente mit Loredana. "Heute ist dein Tag. Ich liebe dich unendlich und werde immer auf dich aufpassen", versprach sie ihr zu den Aufnahmen.

Instagram / wollnysilvia Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny2542 Loredana Wollny 2020

Instagram / estefaniawollny21 Loredana und Estefania Wollny

