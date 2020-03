So lädiert hat Timur Bartels (24) sich seinen Fans noch nie gezeigt! Spätestens seit seiner Hauptrolle in der Serie Club der roten Bänder gehört der Sonnyboy zu den beliebtesten Jungschauspielern Deutschlands. Mittlerweile folgen ihm schon über 135.000 Follower auf Instagram – regelmäßig unterhält er seine Community mit Bildern aus seinem Leben. Doch mit seinem neuesten Post schockte er. Denn Timur meldete sich mit einer schockierenden Aufnahme aus dem Krankenhaus!

"Grüße aus dem Krankenhaus", schrieb der 24-Jährige zu einem Instagram-Foto, auf dem er sich auf dem Gang einer Berliner Klinik befindet. Mit Nasenbinde und einer Infusionsnadel in der Hand posierte er mit einem Peace-Zeichen für die Aufnahme. Aber was ist nur mit ihm passiert? "Nasenscheidewand und chronische Sinusitis wurden operiert", klärte der ehemalige Dancing on Ice-Teilnehmer seine Supporter auf.

Trotzdem verstörte Timur die User mit diesem Anblick: "Dich so zu sehen, ist für mich nicht so einfach, weil ich dir einfach immer nur das Beste wünsche, weil du so ein positiver Mensch bist", schrieb zum Beispiel einer der Fans unter das Bild. In den Kommentaren wurde der Berliner mit zahlreichen Genesungswünschen überschüttet.

Anzeige

Splash News Timur Bartels bei der Europapremiere von "Head Full Of Honey"

Anzeige

Instagram / timur_bartels Timur Bartels

Anzeige

Instagram / timur_bartels Schauspieler Timur Bartels



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de