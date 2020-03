Mit den eigenen Kindern über den Tod zu sprechen, macht vielen Eltern Angst. Vor allem, wenn es um sehr nahestehende Personen geht – wie die eigene Mutter. Auch Ania Niedieck (36) musste sich an dieses Thema heranwagen und mit ihrer ältesten Tochter Charlotte über die verstorbene Oma sprechen. Die Alles was zählt-Schauspielerin ließ ihre Fans nun an diesem ganz besonderen und emotionalen Moment teilhaben.

Die Zweifach-Mama postete auf Instagram ein Kuschel-Foto von sich und Charlotte am Strand. Auf dem Bild strahlt Ania glücklich in die Kamera, doch der Text zu dem Post ist sehr ergreifend. Denn die Schauspielerin gibt das Gespräch über den Tod dort Wort für Wort wieder. Als Töchterchen Charlotte nach ihrer Oma fragte, habe ihr die 36-Jährige erzählt, dass diese im Himmel sei: "Ist sie tot? Ja. Bist du traurig? Ja", protokolliert Ania die Unterhaltung. Doch bei all der Trauer schafft es die Dreijährige sogar, ihre Mutter zu trösten. "Du musst nicht traurig sein, du hast ja mich."

Die Fans der Schauspielerin zeigen sich berührt von den Worten der Tochter. "Gänsehaut", schreibt ein Follower in die Kommentare. Für Ania selbst ist die überraschende Antwort von Charlotte etwas ganz Besonderes. "Wenn man sein Glück in den Armen hält", beschreibt sie diesen emotionalen Moment.

Anzeige

Instagram / ania_niedieck Schauspielerin Ania Niedieck

Anzeige

Instagram / ania_niedieck Ania Niediecks Familie

Anzeige

Instagram / ania_niedieck Ania und Charlotte Niedieck



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de