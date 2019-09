Sich top-gestylt und superschlank kurz nach einer Geburt zu präsentieren – das kommt für Ania Niedieck (35) nicht in die Tüte! Die Alles was zählt-Darstellerin wurde Mitte September zum zweiten Mal Mama. Mittlerweile sind die Schauspielerin und Töchterchen Paula wieder zu Hause und genießen gemeinsam mit Anias Mann Chris und Tochter Charlotte die Familienzeit in vollen Zügen. Trotzdem nimmt sich der Serien-Liebling jetzt kurz Zeit, um mit seinen Fans ein ehrliches Body-Update zu teilen.

In ihrer Instagram-Story postet die 35-Jährige einen Schnappschuss, der beweist: Kurz nach einer Entbindung ist eine Frau nicht auf Knopfdruck wieder superschlank. Auf dem Bild, das elf Tage nach der Entbindung entstanden ist, zeigt Ania selbstbewusst ihr Bäuchlein, das eben nicht wie durch Zauberhand verschwunden ist. Dazu setzt sie den Hashtag #fürmehrrealitätaufinstagram und macht damit deutlich, dass man als Neu-Mami nicht gleich wieder einen megaflachen Bauch am Start haben muss.

Auf ihrem Profil veröffentlicht Ania noch ein weiteres Foto – diesmal mit Paula auf ihrem Arm. Der Wonneproppen hatte es übrigens ganz schön eilig, mit seiner Mama zu kuscheln und kam etwas früher zur Welt als geplant. Eigentlich war der errechnete Geburtstermin der 21. September. "Wie schön, dass du, mein kleines Paket voll Glück, auf deine Mami gehört hast und schon früher gekommen bist", kommentiert Ania den Mutter-Tochter-Post.

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck und Töchterchen Paula

Getty Images Ania Niedieck im Juli 2016 in Düsseldorf

