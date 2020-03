Sie läutet langsam aber sicher den Schwangerendspurt ein! Im Oktober 2019 verkündete Marie Nasemann (30) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht: Sie ist zum ersten Mal schwanger. Seitdem hält sie ihre Community mit regelmäßigen Schwanger-Updates auf dem Laufenden. Jetzt offenbart das Model seinen Fans aber die kleine Kehrseite ihrer anderen Umstände, die ihr das Leben nicht erleichtert: Marie strengt ihr Babybauch langsam sehr an!

In einem Instagram-Post schreibt die 30-Jährige offen über ihre Problemchen in der 33. Schwangerschaftswoche. "So langsam wird es ganz schön beschwerlich. Mein Bauch wächst jeden Tag deutlich und ist inzwischen echt richtig schwer", gesteht die werdende Mama offen. Auch ihre Mahlzeiten müsse die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in sechs kleine Gerichte aufteilen. Des Weiteren schlafe Marie nachts immer schlechter: "[Ich] wache ständig auf."

Schon vor wenigen Wochen machte sich die Bald-Mami über ihren äußerst großen Bauch lustig. Zu einem Bikini-Bild schrieb Marie belustigt im Netz: "Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich krasser finde: die Temperatur des Outdoor-Natur-Badesees oder den Umfang meines Bauches."

Instagram / marienasemann Marie Nasemann in der 32. Schwangerschaftswoche

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Influencerin



